Четыре молодых врача пополнили ряды Иркутского перинатального центра

В Иркутском городском перинатальном центре имени академика Малиновского состоялось торжественное мероприятие, посвящённое началу профессиональной деятельности молодых специалистов, окончивших ординатуру медицинского университета в 2026 году.
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