Специально разработанный для военных мобильный бункер на колёсах отправился на опытную эксплуатацию в зону СВО

Российские войска в ближайшее время могут получить мобильные бункеры, которые легко перебрасываются с места на место и могут использоваться вместо землянок и других сооружений подобного рода.
Популярные статьи
- Украинская пресса написала о большом количестве отказывающихся идти на передовую военнослужащих ВСУ
- Глава парламента Крыма: Одним из условий завершения СВО должен стать переход Одессы под российский контроль
- Российские войска прорвали третий рубеж обороны противника к западу от Кременной и продвинулись в направлении Ямполя
Свежие комментарии