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Финляндия подтолкнула себя к старому спору с Россией

Власти Финляндии, одобрив идею оставить закрытой границу с Россией до 2028 года, могут вернуться к старым спорам с Россией из-за соглашений, подписанных по итогам Второй мировой войны.

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