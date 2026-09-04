Финляндия подтолкнула себя к старому спору с Россией

Власти Финляндии, одобрив идею оставить закрытой границу с Россией до 2028 года, могут вернуться к старым спорам с Россией из-за соглашений, подписанных по итогам Второй мировой войны.
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