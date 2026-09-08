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Мы соседи по планете

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Как домохозяйка Мелитта Бенц изобрела фильтр для кофе и основала компанию Melitta Group

Как домохозяйка Мелитта Бенц изобрела фильтр для кофе и основала компанию Melitta Group

В 1908 году в Берлине произошел уникальный случай: простая домохозяйка Мелитта Бенц стала одной из первых женщин, получивших патент на свое изобретение, которое оказалось очень успешным и используется до сих пор! Немка зарегистрировала бумажный фильтр для кофе, чтобы наслаждаться чистым напитком без крупиц и гущи.

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