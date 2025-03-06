Радоваться не стоит: военкор Котенок открыл глаза на реальное положение дел в мире

Военный корреспондент Юрий Котенок описал реальное положение дел в ВМК России. Огласил неприятную действительность о состоянии нашей экономики и предположил возможный сценарий развития войны в обозримом будущем.
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