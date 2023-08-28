"Не нравится – вон из страны". Как Сталин в 1946 поставил на место творческую интеллигенцию
На канале уже много раз высказывал простую мысль: "Проблемы, с которыми сталкивается сегодня человечество уже когда-то были.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Отменили эту статью те, которые боятся конфискации,
" За уехавших бороться" - как на вилы напороться. Впрочем,нынче у Пескова,что ни скажет,все рисково...
Одна мразь пролезет наверх и другую тащит наверх по национальности, крови, родству. Поэтому вся культура этим пропитана.
Свежие комментарии