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"Не нравится – вон из страны". Как Сталин в 1946 поставил на место творческую интеллигенцию

"Не нравится – вон из страны". Как Сталин в 1946 поставил на место творческую интеллигенцию

На канале уже много раз высказывал простую мысль: "Проблемы, с которыми сталкивается сегодня человечество уже когда-то были.

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Комментарии
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валентина григорьевна
Отменили эту статью те, которые боятся конфискации,
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