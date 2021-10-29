Доступный флагман Redmi Note 11 Pro+ со 120-ваттным зарядным устройством и упаковкой показали на живых фото после анонса

Сразу после анонса очень интересного доступного флагмана Redmi Note 11 Pro+ Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi и председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Group, на своей страничке в социальной сети Weibo опубликовал фотографии устройства.
Сразу после анонса очень интересного доступного флагмана Redmi Note 11 Pro+ Лэй Цзюнь, основатель Xiaomi и председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Group, на своей страничке в социальной сети Weibo опубликовал фотографии устройства.
Свежие комментарии