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Число карт «Мир» в России выросло втрое с 2023 года

Число карт «Мир» в России выросло втрое с 2023 года

По прогнозам ЦБ, к середине 2026 года число карт «Мир» превысит 520 млн, что составит более 77,6% от общего количества эмитированных карт в стране.

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