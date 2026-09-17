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Царьград

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ТОФ успешно запустил ракеты "Калибр" в учениях в Японском море

ТОФ успешно запустил ракеты "Калибр" в учениях в Японском море

Подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море произвела успешные пуски крылатых ракет "Калибр", поразив морскую и береговую цели.

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