Названы признаки проблем с желчным пузырем, которые нельзя не заметить Горечь во рту по утрам и рвота могут свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем, предупредила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова.