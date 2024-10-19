Названы признаки проблем с желчным пузырем, которые нельзя не заметить Горечь во рту по утрам и рвота могут свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем, предупредила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова.
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