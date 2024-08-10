Суицидальная атака ВСУ, борьба с износом сетей и прощай, краснобус: обзор событий недели

ВСУ зашли на территорию Курской области, Раис РТ анонсировал программу модернизации коммунальных сетей, в Казани обсудили проблемы общественного транспорта, промышленность Татарстана выросла по итогам полугодия, в Минстрое РТ намерены сохранить темпы жилищного строительства: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
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