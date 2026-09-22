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Медицина 2.0

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Сибирские ученые выяснили, как аутоиммунные антитела бьют по сердцу ревматиков

Сибирские ученые выяснили, как аутоиммунные антитела бьют по сердцу ревматиков

Ученые из Новосибирска вместе с зарубежными коллегами выяснили, что некоторые аутоиммунные антитела, которые находят у пациентов с волчанкой и синдромом Шегрена, - это не просто "лабораторная отметка" в анализах.

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