Сибирские ученые выяснили, как аутоиммунные антитела бьют по сердцу ревматиков

Ученые из Новосибирска вместе с зарубежными коллегами выяснили, что некоторые аутоиммунные антитела, которые находят у пациентов с волчанкой и синдромом Шегрена, - это не просто "лабораторная отметка" в анализах.
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