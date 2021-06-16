Хочется сказать, как далеки вы от народа артисты, артистки и прочая богемка

Умный татарин Евгений Цыганов в интервью рассказал, зачем он заступался за Дмитриева и Сенцова В программе "Скажи Гордеевой" Евгений Цыганов, рассказал почему он поддерживал Дмитриева и Олега Сенцова, спойлер они оказывается политзаключенные.
Умный татарин Евгений Цыганов в интервью рассказал, зачем он заступался за Дмитриева и Сенцова В программе "Скажи Гордеевой" Евгений Цыганов, рассказал почему он поддерживал Дмитриева и Олега Сенцова, спойлер они оказывается политзаключенные.
Свежие комментарии