Любопытно, однако

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Хочется сказать, как далеки вы от народа артисты, артистки и прочая богемка

Хочется сказать, как далеки вы от народа артисты, артистки и прочая богемка

Умный татарин Евгений Цыганов в интервью рассказал, зачем он заступался за Дмитриева и Сенцова В программе "Скажи Гордеевой" Евгений Цыганов, рассказал почему он поддерживал Дмитриева и Олега Сенцова, спойлер они оказывается политзаключенные.

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вячеслав рюмин
Спонсоров всех этих ублюдков, большей части зажравшейся богемки, признать иностранными агентами и посмотреть, как вся мразота запоет без денег.

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