Нефтегазовые доходы бюджета в I полугодии сократились на 22,7% Нефтегазовые доходы федерального бюджета в I полугодии 2026 года составили 3,661 трлн руб.
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Нефтегазовые доходы бюджета в I полугодии сократились на 22,7% Нефтегазовые доходы федерального бюджета в I полугодии 2026 года составили 3,661 трлн руб.
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