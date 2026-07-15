Русский путешественник проехал 4 страны. И не сдержал слёз, вернувшись в Россию

Домой можно прилететь за несколько часов. Андрей Павлов выбрал совсем другой путь. Несколько месяцев он крутил педали через Азию, ночевал в палатке, экономил каждую копейку и день за днём приближался к родному Крыму.
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