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Царьград

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Русский путешественник проехал 4 страны. И не сдержал слёз, вернувшись в Россию

Русский путешественник проехал 4 страны. И не сдержал слёз, вернувшись в Россию

Домой можно прилететь за несколько часов. Андрей Павлов выбрал совсем другой путь. Несколько месяцев он крутил педали через Азию, ночевал в палатке, экономил каждую копейку и день за днём приближался к родному Крыму.

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