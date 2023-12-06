Adidas и Reebok тихо возвращаются в Россию под чужим именем

Производители спортивной одежды будут продавать свои товары в России под вывеской ASP.Adidas и Reebok осознали потерю рынка России, и после громкого хлопка дверью в 2022-м году, решили тихо вернуться, продавая свою одежду под вывеской дистрибьютора, компании Lestate.
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