Adidas и Reebok тихо возвращаются в Россию под чужим именем

Производители спортивной одежды будут продавать свои товары в России под вывеской ASP.Adidas и Reebok осознали потерю рынка России, и после громкого хлопка дверью в 2022-м году, решили тихо вернуться, продавая свою одежду под вывеской дистрибьютора, компании Lestate.