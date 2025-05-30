В России оживился рынок аренды жилья. Эксперты говорят о росте за восемь месяцев

Появляется всё больше предложений, растёт и спрос.Представители риелторских компаний и онлайн-сервисов недвижимости отметили новый тренд — повышение цен на аренду жилья в крупных городах России, включая Московскую и Ленинградскую области.
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