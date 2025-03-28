Александр Прудник: «В настоящее время роль Арктики стремительно меняется»

«Арктический регион стремительно меняет свою значимость в системе глобальных отношений», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, размышляя о том, что необходимо предпринять для ускорения развития арктического региона.
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