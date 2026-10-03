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СКА выиграл у «Адмирала» по буллитам, Голдобин и Плотников оформили по 2+2

СКА выиграл у «Адмирала» по буллитам, Голдобин и Плотников оформили по 2+2

СКА одолел «Адмирал» в домашнем матче регулярного сезона КХЛ.СКА одолел «Адмирал» в домашнем матче регулярного сезона КХЛ.

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