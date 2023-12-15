360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 261 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • star
    В.И.Ленин говорил"кино является важнейшим из искусств"(было написано в любом клубе),а сейчас СМИ(ТВ,интенет,театры,)п...Президент Путин: ...
  • star
    культура парламентаризма может быть и действительно на высоком уровне,но культура на самом низком за всю историю РоссииПрезидент Путин: ...
  • Стас Гулинов
    А что другого от подобного комерса ждать? Почти 900 лярдов. Сколько из этого прилетит Маску?Маск поставил два...

Всемирный банк: долг стран перед Россией в 2022 году увеличился на 9%

Всемирный банк: долг стран перед Россией в 2022 году увеличился на 9%

Белоруссия, Бангладеш, Индия и другие страны не вернули России почти 29 миллиардов долларов. В 2022 году общая задолженность иностранных резидентов увеличилась почти на 9%, сообщил РБК со ссылкой на подсчеты Всемирного банка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх