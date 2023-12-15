Всемирный банк: долг стран перед Россией в 2022 году увеличился на 9%

Белоруссия, Бангладеш, Индия и другие страны не вернули России почти 29 миллиардов долларов. В 2022 году общая задолженность иностранных резидентов увеличилась почти на 9%, сообщил РБК со ссылкой на подсчеты Всемирного банка.
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