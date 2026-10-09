Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение

Конечно, победа куется на поле боя. У нас есть территориальные цели, которые надо достичь. При этом, нанося ущерб Украине, мы попутно бьем по Европе.
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