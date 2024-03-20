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Царьград

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Мост через Иксу в Плесецком округе отремонтируют к ноябрю

Мост через Иксу в Плесецком округе отремонтируют к ноябрю

В Минтрансе Архангельской области рассказали о ходе ремонта моста через Иксу.Мост через реку Иксу, расположенный в Плесецком округе через реку Иксу, продолжает ремонтироваться по президентском нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

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