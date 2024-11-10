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Свежие комментарии

  • Михаил Степанченко
    И что же из старого они испахабили нитратами и что же нового они закупили? И какие земли заселили китайцами по низким...Иван Охлобыстин: ...
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    а армяне  не такие же  ?Семен Багдасаров:...
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Иван Охлобыстин: Америку он объездил, как норовистую кобылу, временно состоявшую в связи с ослом

Иван Охлобыстин: Америку он объездил, как норовистую кобылу, временно состоявшую в связи с ослом

ТРАМП ПАМ ПАМ Улеглись наконец страсти по Трампу и начались беспокойные ожидания по нём же. Что придумает шустрый старик ковбоец? Надо признать, что Америку он объездил, как норовистую кобылу, временно состоявшую в связи с ослом.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
Расскажите про &quot;редконаселенный&quot; Дальний Востк...Про какие области Вы говорите?
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12 час.
ВБ
Ваоерий Брусков
В 30-е, японцы, которых в 10 рез меньше, захватили Китай на десятилетие. Погубили, по некоторым подсчётам, 35 миллионов... Китайцы не плохие солдаты, а хорошие конфуцианцы. Миролюбивые по сути. Оттого и построили Великую Китайскую Стену. От всех агрессивных.
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6 час.
Михаил Степанченко
И что же из старого они испахабили нитратами и что же нового они закупили? И какие земли заселили китайцами по низким ценам? По конкретней . А не ля ля тополя.
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5 мин.

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