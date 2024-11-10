Иван Охлобыстин: Америку он объездил, как норовистую кобылу, временно состоявшую в связи с ослом

В 30-е, японцы, которых в 10 рез меньше, захватили Китай на десятилетие. Погубили, по некоторым подсчётам, 35 миллионов... Китайцы не плохие солдаты, а хорошие конфуцианцы. Миролюбивые по сути. Оттого и построили Великую Китайскую Стену. От всех агрессивных.

Михаил Степанченко

И что же из старого они испахабили нитратами и что же нового они закупили? И какие земли заселили китайцами по низким ценам? По конкретней . А не ля ля тополя.