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Газета.ру

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Буданов: США и Киев договорились интенсифицировать мирные переговоры

Буданов: США и Киев договорились интенсифицировать мирные переговоры

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов в своем Telegram-канале заявил, что переговоры в Белом доме были содержательными, украинская и американская делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Заголовок написан конгениально! Интенсифицировать переговоры между хохлами с одной стороны и пиндосами с другой. Можно только приветствовать &quot;высокие договаривающиеся стороны&quot;.
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1 м.