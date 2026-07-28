Буданов: США и Киев договорились интенсифицировать мирные переговоры

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов в своем Telegram-канале заявил, что переговоры в Белом доме были содержательными, украинская и американская делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.
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