Голландский ястреб

Назначение премьер-министра Голландии Марка Рютте новым генсеком НАТО будет говорить о том, что на Западе есть те, кто все еще считает, что шанс на нормализацию отношений с Россией должен быть увеличен, считают эксперты западных аналитических центров.
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