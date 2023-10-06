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“Ну что это такое? Пошлая случка на Первом” – Наталья Варлей публично раскритиковала шоу «Давай поженимся!»

“Ну что это такое? Пошлая случка на Первом” – Наталья Варлей публично раскритиковала шоу «Давай поженимся!»

Наталья Варлей. Фото mk.ru76-летняя Наталья Варлей не скрывает своего негодования по поводу обновленного формата популярной программы «Давай поженимся!», которую ведет Лариса Гузеева.

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Комментарии
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Владимир
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4 час.
С
Сергей
эрнст превратил телеканал в помойку с ургандами/гузеевыми и иже, гнать надо в первую очередь его , еврея засланного.. любой день недели, любого месяца - найдите три передачи , которые можно тепеть, не смотреть, а просто перетерпеть? задушил канал, сам по ходу на откаты рекламы нескончаемой жирует , а крутит откровенное говно и отстой на грани пошлятины и сводничества,. гнать надо его - всё наладится на некогда популярном телеканале, гнать ссаной тряпкой до горизонта в закат..
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3 час.
СГ
Светлана Грушкина
Передачи первого канала пустые и безнравственные. Из всех передач на первом канале смотрю &quot;Большую игру&quot;. Первый канал можно закрыть смело.
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2 час.

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