“Ну что это такое? Пошлая случка на Первом” – Наталья Варлей публично раскритиковала шоу «Давай поженимся!»

С

Сергей

эрнст превратил телеканал в помойку с ургандами/гузеевыми и иже, гнать надо в первую очередь его , еврея засланного.. любой день недели, любого месяца - найдите три передачи , которые можно тепеть, не смотреть, а просто перетерпеть? задушил канал, сам по ходу на откаты рекламы нескончаемой жирует , а крутит откровенное говно и отстой на грани пошлятины и сводничества,. гнать надо его - всё наладится на некогда популярном телеканале, гнать ссаной тряпкой до горизонта в закат..