В Киеве анонсировали удары баллистикой по Москве в конце сентября

Развернуть анти-баллистический щит над Киевом этой зимой не получится. Об этом в ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский эксперт по вопросам энергетики Виктор Куртев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».