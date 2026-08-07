Развернуть анти-баллистический щит над Киевом этой зимой не получится. Об этом в ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский эксперт по вопросам энергетики Виктор Куртев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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