Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе затмили победителей «Золотого глобуса»

Актриса дебютировала с любимым на официальном мероприятии. Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер публично объяснились в любви LEGION-MEDIAГлавным «гвоздем» прошедшей церемонии премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, по мнению многих пользователей Сети, неожиданно стало вовсе не награждение победителей, а сцена, разыгравшаяся между двумя гостями мероприятия — Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер.