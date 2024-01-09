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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе затмили победителей «Золотого глобуса»

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе затмили победителей «Золотого глобуса»

Актриса дебютировала с любимым на официальном мероприятии. Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер публично объяснились в любви LEGION-MEDIAГлавным «гвоздем» прошедшей церемонии премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе, по мнению многих пользователей Сети, неожиданно стало вовсе не награждение победителей, а сцена, разыгравшаяся между двумя гостями мероприятия — Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер.

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