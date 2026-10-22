Взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», произошедшие в сентябре 2022 года в Балтийском море, остаются предметом расследования и судебного разбирательства.
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