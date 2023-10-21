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Главкомом ВКС России стал генерал-полковник Виктор Афзалов

Главкомом ВКС России стал генерал-полковник Виктор Афзалов

До Афзалова ВКС России командовал генерал армии Сергей Суровикин.Главкомом ВКС России стал генерал-полковник Виктор Афзалов, сменивший на этом посту генерала армии Сергея Суровикина, сообщает РИА Новости.

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