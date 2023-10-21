До Афзалова ВКС России командовал генерал армии Сергей Суровикин.Главкомом ВКС России стал генерал-полковник Виктор Афзалов, сменивший на этом посту генерала армии Сергея Суровикина, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии