В РФ до 2030 года продлили «семейную ипотеку» под 6 процентов

Ее можно взять при отсутствии ранее выданных льготных кредитов «Семейная ипотека» со ставкой 6% продлена до 2030 года по поручению президента России, сообщается 10 июля на сайте министерства финансов России.
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