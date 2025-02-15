ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР: КАК ОТЛИЧИТЬ КОМФОРТ-КЛАСС НЕДВИЖИМОСТИ ОТ ЭКОНОМА По данным Коммерсантъ до 94% всех предложений первичного жилья относятся к эконом и комфорт-классу.
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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР: КАК ОТЛИЧИТЬ КОМФОРТ-КЛАСС НЕДВИЖИМОСТИ ОТ ЭКОНОМА По данным Коммерсантъ до 94% всех предложений первичного жилья относятся к эконом и комфорт-классу.