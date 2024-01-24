Медведев стал полуфиналистом Australian Open

Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open. В Мельбурне завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в мужском одиночном разряде, в котором третья ракетка мира Даниил Медведев встречался с Хубертом Хуркачем.