Медведев стал полуфиналистом Australian Open

Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open. В Мельбурне завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в мужском одиночном разряде, в котором третья ракетка мира Даниил Медведев встречался с Хубертом Хуркачем.
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