Драмы в Стамбуле и Флоренции, спасения в Марселе и Вильнёв-д'Аск: чем запомнились четвертьфиналы футбольных еврокубков

«Аталанта» уступила дома «Ливерпулю», но вышла в полуфинал Лиги Европы. Её следующим соперником станет «Марсель», сначала отыгравшийся в противостоянии с «Бенфикой» в концовке, а затем взявший верх в серии пенальти.
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