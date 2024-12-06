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Пушков назвал госпереворотом аннулирование результатов выборов в Румынии

Пушков назвал госпереворотом аннулирование результатов выборов в Румынии

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Аннулирование ранее подтвержденных результатов первого тура президентских выборов в Румынии представляет собой фактический госпереворот, означающий, что к руководству в государства Евросоюза (ЕС) должны приходить лишь пролиберальные и антироссийские кандидаты.

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