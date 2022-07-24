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Премьер Венгрии Орбан: стратегия Запада на Украине потерпела фиаско

Премьер Венгрии Орбан: стратегия Запада на Украине потерпела фиаско

Многолетняя стратегия Запада по дестабилизации России руками украинцев потерпела фиаско. Теперь проамериканский лагерь должен искать пути урегулирования кризиса, полностью прекратив поставки вооружения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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