Многолетняя стратегия Запада по дестабилизации России руками украинцев потерпела фиаско. Теперь проамериканский лагерь должен искать пути урегулирования кризиса, полностью прекратив поставки вооружения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Многолетняя стратегия Запада по дестабилизации России руками украинцев потерпела фиаско. Теперь проамериканский лагерь должен искать пути урегулирования кризиса, полностью прекратив поставки вооружения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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