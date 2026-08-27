Противник обеспокоен возможностью «Гераней» нести FPV-дроны Украинские ресурсы опубликовали изображение, на котором можно увидеть БПЛА «Герань-2», который несет на с.
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Противник обеспокоен возможностью «Гераней» нести FPV-дроны Украинские ресурсы опубликовали изображение, на котором можно увидеть БПЛА «Герань-2», который несет на с.
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