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Белоусов поблагодарил участвовавших в освобождении села Улаклы в ДНР военных

Белоусов поблагодарил участвовавших в освобождении села Улаклы в ДНР военных

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в воскресенье, 23 февраля, выразил благодарность военнослужащим Вооруженных сил (ВС) России, участвовавших в освобождении села Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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