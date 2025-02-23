Белоусов поблагодарил участвовавших в освобождении села Улаклы в ДНР военных

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в воскресенье, 23 февраля, выразил благодарность военнослужащим Вооруженных сил (ВС) России, участвовавших в освобождении села Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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