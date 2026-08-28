Западный Берег и сектор Газа: Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что трое боевиков ХАМАС были убиты в результате удара израильского беспилотника в районе Дженина на Западном Берегу во второй половине дня.
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