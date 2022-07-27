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The Telegraph назвала Джонсона следующим генсеком НАТО

The Telegraph назвала Джонсона следующим генсеком НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может получить одну из самых влиятельных в Европе должностей — генсекретаря НАТО после того, как занимающий пост Йенс Столтенберг оставит его в сентябре 2023-го года, пишет The Telegraph в среду, 26 июля.

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