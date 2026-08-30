Губернатор Шуваев: ВСУ атаковали Белгород 138 раз за сутки

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что ВСУ нанесли 138 атак на регион за последние сутки.
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