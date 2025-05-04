Как предки хоронили умерших: ученые обнаружили новый обряд захоронения у древних славян – использовали не только курганы Ольга БезродняяНедавние исследования, проведенные учеными музея «Куликово поле», привели к неожиданному открытию нового обряда погребения, характерного для мощинской культуры ранних славян.