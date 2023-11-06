Челябинский участковый спас пенсионерку из горящего дома

После прибытия на место возгорания дома в селе Травники Чебаркульского района Челябинской области участковый совместно с другими жителями, до начала работы пожарных, помог вывести из горящего дома двух человек.
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