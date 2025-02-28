Экономическая неуверенность давит на рынок – цены на нефть идут к месячному снижению Татьяна АрестоваПоследняя на это неделе торговая сессия 28 февраля пока показывает снижение цен на нефть.
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