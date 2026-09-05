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"Люди веселятся". Как барнаульцы празднуют День города в парке "Изумрудный"

"Люди веселятся". Как барнаульцы празднуют День города в парке "Изумрудный"

В парке — выступления артистов, выставка спорткаров, киберспорт и встреча с писателями Прямо сейчас в парке "Изумрудный" кипит праздничная жизнь — 5 сентября он стал одной из площадок празднования Дня города.

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