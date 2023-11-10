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Царьград

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  • Е Пронина
    конечно, плохо, ужасно, что убивают людей)только стороны виноватые и делающие это -правители Израиля и США))Израиль "шокирова...
  • brek65
    Какая разница ..плохо что люди гибнут.виноваты обе стороны.Израиль "шокирова...
  • Boris Borisov
    Мне кажется , что надо умолять Польшу забрать поганую Волынь. Тогда там и будет "украина" .Будет куда высылать профес...Финал СВО готов. ...

Немецкий генерал "похоронил" украинскую армию: Русские готовятся идти на Одессу

Немецкий генерал "похоронил" украинскую армию: Русские готовятся идти на Одессу

Экс-командующий войсками НАТО высказался о сегодняшней обстановке в зоне спецоперации.Бывший командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил, что русская армия разгромила украинскую.

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