Экс-командующий войсками НАТО высказался о сегодняшней обстановке в зоне спецоперации.Бывший командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил, что русская армия разгромила украинскую.
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