Ветхое здание торгового центра обновили на Коровинском шоссе

На территории Западного Дегунина завершили работы по ремонту нежилого здания. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Пришедшие в пункт...
- ЭА Двор на Базовской...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым