Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Ветхое здание торгового центра обновили на Коровинском шоссе

На территории Западного Дегунина завершили работы по ремонту нежилого здания. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

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