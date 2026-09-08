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Умер первый глава Банка России Георгий Матюхин

Умер первый глава Банка России Георгий Матюхин

Первый руководитель Банка России Георгий Матюхин умер накануне своего 92-летия. Об этом сообщили в Центральном банке РФ.

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