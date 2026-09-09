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Вечная война с Россией – единственная «религия» Украины – Щелин

Вечная война с Россией – единственная «религия» Украины – Щелин

Украина как отдельное от России образование может существовать только в формате вечной с ней войны как проект «анти-Россия».

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