«Конченная, беспонтовая тварь»: пассажирка с ребенком закатила истерику в такси

Жительница Новосибирска сорвалась на таксиста и избила его под громкий плач ребенка. По новосибирским пабликам разлетелось видео, на котором женщина кричит на водителя такси, а в конце кидается на него с кулаками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии